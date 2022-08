Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann bei Streit in Kleingartenanlage verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Streitigkeit in einer Kleingartenanlage in Bismarck ist ein Mann am Samstag, 20. August 2022, in Gewahrsam genommen worden. Der 29-Jährige war gegen 22.50 Uhr in der Kleingartenanlage an der Grimberger Allee mit zwei Männern aus Herne in Streit geraten. In dessen Verlauf trat er einen 20-Jährigen, schlug diesen und verletzte ihn unter anderem mit einem Regenschirm. Mit dem Regenschirm versuchte er auch einen 24-Jährigen zu schlagen. Zeugen hielten den 29-jährigen Gelsenkirchener bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest, die den renitenten Mann fixierten. Im Fahrzeug des Gelsenkircheners, in welchem sich seine Ausweisdokumente befanden, stießen die Beamten zudem auf einen Baseballschläger, den sie sicherstellten. Da sich der Mann nicht beruhigen wollte und weiter aggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Nachdem ein Atemalkoholtest positiv ausgefallen war, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der verletzte 20-jährige Herner wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell