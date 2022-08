Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Seniorin wird Bargeld beim Abheben entwendet

Gelsenkirchen (ots)

In einer Bankfiliale in der Feldmark ist einer Seniorin am Mittwoch, 17. August 2022, Bargeld entwendet worden. An einem Automaten des Geldinstituts an der Feldmarkstraße wollte die 89-Jährige gegen 10.30 Uhr den Betrag abheben. Da dieser nicht über das Ausgabefach ausgezahlt worden sei, wandte sich die Gelsenkirchenerin an eine Mitarbeiterin der Sparkasse. Diese stellte bei einer Überprüfung fest, dass das Bargeld regulär ausgezahlt wurde. Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet, sich mit Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

