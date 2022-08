Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsatz wegen brennender Außenfassade

Gelsenkirchen (ots)

Weil Teile der Außenfassade brannten, ist die Polizei am Donnerstag, 18. August 2022, zu einem Mehrfamilienhaus in die Altstadt gerufen worden. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer, das gegen 11.30 Uhr an dem Gebäude an der Hiberniastraße ausgebrochen war, bereits gelöscht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand aber Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen, diese dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell