Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter raubt Frau die Handtasche

Gelsenkirchen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag, 18. August 2022, auf der Theodorstraße in Bismarck einer 67 Jahre alten Frau die Handtasche aus dem Auto geraubt. Gegen 14.55 Uhr klopfte ein Jugendlicher an das Beifahrerfenster des geparkten Wagens und fragte nach der Uhrzeit. Als die Frau ihm die Zeit sagte, öffnet der Unbekannte die Beifahrertür und griff nach der Handtasche. Obwohl sich die Gelsenkirchenerin wehrte, entriss der Täter ihr die Tasche und flüchtete in Richtung Marschalltstraße. Der Tatverdächtige, der vermutlich von einem Komplizen begleitet wurde, ist etwa 14 bis 15 Jahre alt, 1,50 bis 1,60 Meter groß und hat eine dünne Figur. Er hat schwarze Haare, die hinten etwas länger sind, und trug zur Tatzeit ein helles Oberteil, eine dunkle Hose und eine weiße Mütze. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

