POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstag, 8. März 2022, ist eine 83 Jahre alte Frau bestohlen worden. Polizeibeamten gegenüber erklärte sie, dass sie gegen 11 Uhr Bankgeschäfte in einem Geldinstitut an der Essener Straße erledigt habe. Zuhause fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse verschwunden war. In der Zwischenzeit hatte eine unbekannte Frau Geld von zwei Konten ...

mehr