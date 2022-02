Polizei Mettmann

POL-ME: Pöbelnde Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus - Langenfeld - 2202119

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend (24. Februar 2022 - Weiberfastnacht) hat eine Gruppe Jugendlicher an der Solinger Straße in Langenfeld einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 15-Jähriger hatte hierbei einen Polizisten verletzt - der Jugendliche wurde daraufhin vorübergehend festgenommen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 19:50 Uhr hielt sich eine Gruppe von Jugendlichen in der Langenfelder Innenstadt auf - direkt vor einem Supermarkt zwischen dem Rathaus und dem gegenüberliegenden großen Geldinstitut, augenscheinlich, um dort gemeinsam Karneval zu "feiern". Hierbei kam es jedoch laut Angaben von Zeugen zu mehreren Pöbeleien gegenüber Passanten, zudem sollen auch Böller gezündet worden sein.

Daraufhin alarmierten Zeugen die Polizei, welche mit gleich mehreren Einsatzkräften schnell am Einsatzort war. Als die Jugendlichen die Polizisten erblickten, rannten diese in verschiedene Richtungen davon. Einer von ihnen, ein 15-jähriger Langenfelder, rammte hierbei einen der Beamten, einen 59-jährigen Polizeihauptkommissar, mit einem Bodycheck zu Boden, wobei dieser - glücklicherweise nur leicht - an der Hüfte verletzt wurde. So blieb der Polizeibeamte dienstfähig.

Letztendlich konnte er jedoch von den anderen Beamten eingeholt und festgenommen werden. Er wurde zur Wache nach Langenfeld gebracht, wo man in seinem Rucksack auch noch einen aus einem Bus entwendeten Nothammer sicherstellte. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 15-Jährige unter Alkoholeinfluss stand: ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille (0,35 mg/l). Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, ehe er von seiner Mutter an der Wache abgeholt wurde.

