Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche bestehlen 47-Jährigen

Gelsenkirchen (ots)

Einsatz der Polizei gestern, 17. August 2022, an der Rolandstraße in Schalke: Drei Jugendliche täuschten im Bereich der U-Bahnstation zunächst einem 47-Jährigen gegenüber vor, eine Zigarette haben zu wollen. Als der Mann dem Wunsch nachkommen wollte, griff einer der Jugendlichen nach der Geldbörse des Mannes. Daraufhin versuchten die drei Tatverdächtigen zu fliehen. Einer von ihnen, ein 13 Jahre alter Gelsenkirchener, konnte aber von dem Opfer bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Die Beamten durchsuchten das Kind nach Diebesgut und brachten es anschließend zur Identitätsfeststellung zur Wache. Im Anschluss wurde der Junge einem Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den weiteren Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

