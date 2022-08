Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte stellen mutmaßliches Diebespaar

Gelsenkirchen (ots)

Zeugen haben heute Morgen , 19. August 2022, um 5 Uhr die Polizei gerufen, weil sie zuvor verdächtige Beobachtungen in einer Kleingartenanlage an der Erdbrüggenstraße in Bismarck gemacht hatten. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 40 Jahre alte Frau und einen 35 Jahre alten Mann. Beide schoben jeweils ein Fahrrad mit Anhänger. Bei einer Überprüfung fanden die Beamten zahlreiche Gegenstände, die vermutlich kurz zuvor in dem Kleingarten entwendet wurden sowie deliktstypisches Einbruchswerkzeug. An einem der Fahrräder war die Seriennummer entfernt. Die Beamten stellten die Räder und Anhänger sowie die Gegenstände sicher, die Tatverdächtigen wurden nach Feststellung der Personalien vor Ort entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

