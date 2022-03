Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein- Grömitz-Lenste

Einbruch beim Campingplatz Sonnenland

Lübeck (ots)

Am Dienstag (22.03.2022) wurde der Aufbruch zweier Türen auf dem Campingplatz Sonnenland in Lenste festgestellt. Unbekannte drangen gewaltsam in ein Servicehaus des Platzes ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte Täter hatten in der Zeit zwischen Montag, 21.03.2022, um 15:30 Uhr und Dienstag, 22.03.2022, um 07:00 Uhr die massive Holztür des Herren-WC's des Servicegebäudes des Campingplatzes aufgebrochen und sich so Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft. Außerdem wurde ein rechts daneben befindlicher Verschlag aufgehebelt. Dahinter befand sich lediglich die Entsorgungsstation für Campingtoiletten.

Entwendet wurde aus den in der Sanierung befindlichen Räumlichkeiten nichts, jedoch wurde ein Sachschaden von über 500,00 Euro angerichtet. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen. Wer im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen am und um den Campingplatz gemacht hat oder Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Grömitz unter der Rufnummer 04562 -22000 zu melden.

