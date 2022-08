Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Nach zwei Unbekannten, die verdächtigt werden am Samstag, 21. Mai 2022, Waren in einem Geschäft an der Bahnhofstraße in der Altstadt gestohlen zu haben, sucht die Polizei mit Fotos. Der Ladendetektiv bebachtete, wie die beiden Männer gegen 17.45 Uhr auf der Ladenfläche Waren in eine Tasche packten und stellte sie daraufhin zur Rede. Einer der Unbekannten flüchtete zunächst, kam aber zurück und schlug den Ladendetektiv, während sich dieser in einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem anderen Tatverdächtigen befand. Eine Tüte mit entwendeten Waren ließen die Tatverdächtigen zurück und flüchteten anschließend.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder und die Beschreibung der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/85548

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell