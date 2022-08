Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger nach Einbruch in Corona-Testzentrum gestellt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Montagmontagmorgen, 22. August 2022, einen tatverdächtigen Einbrecher gestellt. Zeugen beobachteten gegen 2.40 Uhr, wie drei dunkel gekleidete Männer an der Feldmarkstraße Kisten aus einem Corona-Testzentrum in einen weißen Lieferwagen luden. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete einer der Tatverdächtigen zunächst, konnte aber kurze Zeit später gestellt werden. Die Beamten nahmen den 18 -Jährigen fest und brachten ihn zur Wache. Die zwei anderen Verdächtigen flohen mit dem weißen Lieferwagen. Dieser konnte wenig später im nahegelegenen Stadtgarten, 100 Meter nördlich der Zeppelinallee, aufgefunden werden. In ihm fanden die Beamten das Diebesgut. Sie stellten das Fahrzeug sicher. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den weiteren Tatverdächtigen blieb erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen, die den Einbruch und/oder die Flucht beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

