Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Geschäft und Bürogebäude - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-West/-Mitte (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch (15./16.11.2022) in ein Geschäft an der Glemsgaustraße eingebrochen, bei zwei weiteren Bürogebäuden an der Rotebühlstraße und Sophienstraße blieb es beim Versuch. Die Täter hebelten zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 09.45 Uhr am Mittwoch eine Eingangstür zum Ladengeschäft an der Glemsgaustraße auf. Anschließend stahlen sie über hundert Euro Bargeld aus einer ebenfalls aufgebrochenen Kasse. An der Rotebühlstraße verschafften sich Einbrecher zwischen 19.00 Uhr am Dienstag und 09.30 Uhr am Mittwoch Zugang zum Treppenhaus des Gebäudekomplexes und versuchten in der Folge vergeblich, mehrere Türen auf verschiedenen Stockwerken aufzubrechen. An der Sophienstraße betraten die unbekannten Täter im Zeitraum von Dienstag, 22.00 Uhr bis Mittwoch, 07.30 Uhr ein mehrstöckiges Gebäude und versuchten anschließend, die Türen verschiedener Praxen aufzubrechen. Zeugen werden gebeten, sich im Fall Glemsgaustraße an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Telefonnummer +4971189903800, beim Einbruchsversuch an der Rotebühlstraße an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 und im Fall an der Sophienstraße an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell