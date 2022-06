Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen/Elmpt/Schwalmtal: Einbrüche in Kirchen - Kripo sucht Zeugen

Brüggen/Elmpt/Schwalmtal (ots)

Die Kripo ermittelt derzeit zu mehreren Einbrüchen in Katholische Kirche und sucht Zeugen. Zwischen den 24.06. und dem 25.06. versuchten Unbekannte, in die Kirche St. Peter in Born einzubrechen. Einen weiteren Einbruchsversuch gab es im gleichen Tatzeitraum in die Kirche St. Laurentius in Elmpt. In beiden Fällen scheiterten die Täter an den massiven Türen. In der Nacht zum 24. Juni brachen Unbekannte in die St. Michaels Kirche in Waldniel ein. Hier stahlen die Einbrecher unter anderem einen kleinen Bargeldbetrag und eine Musikbox. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die 02162/377-0. /wg (566)

