Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Fehler beim Abbiegen - Radfahrer wird schwer verletzt

Brüggen (ots)

Am Montag gegen 17.10 Uhr fuhr ein 64-jähriger Autofahrer aus Niederkrüchten auf der Swalmener Straße in Richtung Swalmen. Als er nach links in die Straße Am Dahmensee abbog, missachtete er die Vorfahrt eines 48-jährigen Radfahrers aus Niederkrüchten, der auf dem Radweg in Richtung Brüggen unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. /wg (390)

