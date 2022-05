Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Kelleraufbrüche an der Burgstraße - Kripo sucht Zeugen

Kempen (ots)

Zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 08.30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Gebäudekomplex an der Burgsstraße in Kempen ein. Auf noch ungeklärte Weise verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Haus und öffneten im Keller 16 Kellerabteile. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher genau erbeuteten. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (387)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell