Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Die Polizei sucht Zeugen einer Bedrohung, die sich am Samstagabend in einem Linienbus in Aurich ereignet hat. Gegen 21.15 Uhr wurden nach ersten Erkenntnissen im Linienbus 460 zwei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren nacheinander im Zwischengang von einem bislang unbekannten Mann aufgehalten, nachdem sie mit dem Busfahrer gesprochen hatten. Der unbekannte Mann soll beiden Jungen Schläge angedroht haben. An der Haltestelle Ostertor stieg er aus. Der Mann wird beschrieben als etwa 1,75 Meter groß, kräftig und etwa 25 Jahre alt. Er hatte schwarze, lockige Haare, trug eine Jeans, einen dunkelblauen Pullover und eine schwarze Jacke. Er hatte einen Reisekoffer mit rosa- und lilafarbenen Streifen dabei. Der Beschuldigte soll in Begleitung eines weiteren Mannes und einer schwangeren Frau gewesen sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

