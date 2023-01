POL-PDNR: Sachbeschädigung

Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 17.01.2023, ereignete sich im Zeitraum von 14.55 Uhr bis 15.00 Uhr in Altenkirchen, Wiedstraße, ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW Passat. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen ...

