Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Fahrt endet an Leitplanke

Dem Wetter passte ein 76-Jähriger seine Geschwindigkeit am Montag auf der A8 bei Dornstadt nicht an.

Ulm (ots)

Mit seinem Skoda fuhr der 76-Jährige in Richtung Stuttgart. Gegen 16 Uhr verlor er auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Auto. Der Skoda schleuderte in die rechte Betonleitplanke. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Schaden an dem kaputten Auto schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Die Polizei geht von nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn als Unfallursache aus.

"Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass er das Fahrzeug ständig beherrscht. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßenverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen", sagt die Straßenverkehrsordnung. Wer seine persönlichen Fähigkeiten trainieren will, dem empfiehlt die Polizei ein Fahrsicherheitstraining.

+++++++ 2532211 (WJ)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell