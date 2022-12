Ulm (ots) - Gegen 16 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Ford auf der B30 in Richtung Biberach. Auf Höhe Maselheim soll ein unbekanntes Auto den Ford überholt haben. Dessen Fahrer soll zu früh wieder eingeschert sein, so dass der Fahrer des Ford nach rechts ausweichen musste. Der Ford landete in den Leitplanken. ...

