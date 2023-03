Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Krommert - Ladenkasse aus Hofladen gestohlen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede-Krommert, Wochteresch;

Tatzeit: zwischen 04.03.2023, 18.00 Uhr, und 05.03.2023, 06.00 Uhr;

Eine Metallkasse mit Bargeld erbeutet haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Rhede-Krommert. Die Täter rissen die Geldkassette von der Wand eines Selbstbedienungsladens am Wochteresch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (ck)

