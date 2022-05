Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.05.2022.

Wolfenbüttel (ots)

Junger Mann beging mehrere Straftaten.

Sickte, Hötzum, Am Sportplatz, 26.05.2022, 18:45 Uhr.

Zur Tatzeit hatte ein junger alkoholisierter Tatverdächtiger eine Schubkarre einer 29-jährigen Frau entwendet. Hierbei gerieten beiden in Streit. Im weiteren Verlauf hatte der Tatverdächtige versucht, dass Mobiltelefon des Opfers zu entwenden. Zudem wurde auch ihre Oberbekleidung zerrissen.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wolfenbüttel, Mühlenstraße, 26.05.2022, 22:00 Uhr.

Aus derzeit unbekannten Gründen schlug ein 35-jähriger Tatverdächtiger auf einen 26-jährigen Mann mehrfach ein und verletzte diesen hierbei im Gesicht. Nachdem das Opfer zu Boden ging, habe der Täter wiederholt auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und eingetreten. Zwei unbeteiligte Frauen wurden bei einem Schlichtungsversuch durch den Tatverdächtigen leicht am Oberkörper verletzt.

Streit eskalierte.

Dettum, Nordstraße, 26.05.2022, 23:00 Uhr.

Zwei Männer im Alter von 30 und 33 Jahren gerieten in einen Streit. Nähere Ursachen und Hintergründe können derzeit nicht genannt werden und sind Bestandteil der Ermittlungen. Im Verlaufe des Streites verletzte der 33-jährige Mann seinen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand am Arm. Dem Opfer gelang es jedoch, im Besitz des Gegenstandes zu kommen. Beim Versuch, auf den 33-jährigen Mann einzuwirken, habe er jedoch ein weiteres 30-jähriges Opfer am Arm verletzt. Beide Verletzten mussten dem örtlichen Klinikum zugeführt werden.

Unbekannter Täter verletzte sein Opfer.

Wolfenbüttel, Mühlenstraße, 27.05.2022, 02:20 Uhr.

Nach einem offensichtlichen Streitgespräch um ein Taxi zwischen einem unbekannten Tatverdächtigen und einem 42-jährigen Opfer habe der Verursacher seinen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen. Hierbei kam der Verletzte zu Fall und wurde im weiteren Tatverlauf vom Täter geschlagen und getreten. Der Täter flüchtete und kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 180 cm, sportlich, trug dunkle Bekleidung.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell