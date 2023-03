Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Unfallflucht auf Parkplatz

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg-Anholt, Gendringer Straße;

Unfallzeit: 06.03.2023, 13.45 Uhr;

Geflüchtet ist ein Unbekannter am Montag nach einem Verkehrsunfall in Anholt. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Bocholt war mit seinem Wagen auf der Gendringer Straße in Richtung Klever Straße unterwegs. Als er auf einen Parkplatz einbog, kam es zur Kollision mit einem schwarzen Audi SUV. Dieser bog gleichzeitig von dem Parkplatz nach links ab. Dabei hielt er den nötigen Mindestseitenabstand nicht ein, sodass er die linke Fahrzeugseite des ihm entgegenkommenden Pkw touchierte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Nach Angaben des Bocholters entfernte sich der blonde, eventuell eine Brille tragende Verursacher, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990. (ck)

