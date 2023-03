Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Transporterfahrer fährt gegen Hauswand und flüchtet

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, An't Lummert;

Unfallzeit: 06.03.2023, 16.30 Uhr;

Beim Rangieren rückwärts gegen eine Hauswand gefahren ist ein Unbekannter nach Angaben zweier namentlich nicht bekannter Zeugen. Diese schilderten dem Geschädigten gegenüber, dass der Fahrer eines Transporters mutmaßlich die Kollision bemerkt hatte und ausgestiegen war, um sich den Schaden anzusehen. Dann fuhr er weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zu dem Geschehen in Vreden an der Straße An't Lummert kam es am Montag gegen 16.30 Uhr. Die Polizei bittet diese sowie weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell