POL-NI: Polizei Hoya sucht Zeugen zu einer Unfallflucht auf dem Freibadparkplatz in Hoya

Hassel (ots) - MW Am vergangenen Wochenende, wahrscheinlich am Abend oder in der Nacht von Freitag auf Samstag, kam es am Backhaus beim Sportzentrum und der dortigen Schutzhütte zu sinnlosem Vandalismus. So wurden Dachpfannen abgedeckt, Scheiben eingeschlagen, Stühle durch die Gegend geworfen und verlegte Stromkabel abgerissen. Sogar ein ganzer Fensterflügel wurde gewaltsam aus dem Rahmen gerissen. Anhand der vor Ort gefundenen Spuren dürften mindestens 2 Personen für ...

