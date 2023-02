Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am späten Donnerstagabend in Heilbronn. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 23.15 Uhr mit seinem Mini Cooper die Ludwigsburger Straße von Klingenberg kommend und beabsichtigte, geradeaus in die Brackenheimer Straße einzufahren. Zeitgleich war eine 79-Jährige mit ihrem Peugeot ebenfalls auf der Ludwigsburger Straße unterwegs und wollte, von der Brackenheimer Straße kommend, nach links in die Klingenberger Straße abbiegen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kollidierte der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug im Einmündungsbereich mit dem Peugeot der Frau, welche den Abbiegevorgang bereits begonnen hatte. Zuvor soll der junge Mann, laut Zeugen, ein weiteres Auto, über eine Sperrfläche hinweg, überholt haben. Unbeteiligte teilten der Polizei ebenfalls mit, dass der Mini-Fahrer vor dem Zusammenstoß nicht gebremst habe, sondern nur durch Ausweichen versucht hatte den Unfall zu vermeiden. Bei diesem Fahrmanöver geriet der Mini auf eine Verkehrsinsel und in den Grünstreifen. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Heilbronn: Audi beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Vermutlich beim Versuch einzuparken, beschädigte eine bisher unbekannte Person mit ihrem PKW am Donnerstagmittag einen Audi in Heilbronn und flüchtete. Ein 36-Jähriger hatte sein Fahrzeug gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mauerstraße abgestellt. Als er gegen 12 Uhr zu seinem Audi zurückkehrte, stellte er den Schaden fest, der sich auf circa 5.000 Euro beläuft. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Auffahrunfall mit einer Verletzten

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen in Heilbronn. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 81-Jähriger gegen 7 Uhr auf der Neckartalstraße mit seinem Porsche auf den vor ihm fahrenden VW einer 28-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen wiederum davor fahrenden Toyota eines 56-Jährigen aufgeschoben. Die 28-jährige VW-Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Laufen: Zwei Verletzte bei Unfall

Leichte Verletzungen zogen sich zwei Fahrzeuginsassen bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 1103 bei Laufen zu. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem Audi gegen 16.15 Uhr die Kreisstraße 2074 von Hausen kommend in Richtung Laufen. Zeitgleich war eine 38-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Landesstraße 1103 aus Lauffen kommend in Richtung Beisheim unterwegs. An der Kreuzung übersah die 62-Jährige, vermutlich aus Unachtsamkeit, den vorfahrtsberechtigten Hyundai und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Hierbei wurden die beiden 42 und 16 Jahre alten Mitfahrer im Hyundai leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Cleebronn: Hochwertiges E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Aus einer geöffneten Garage entwendete eine bisher unbekannte Person am Donnerstagmorgen ein E-Bike. Der oder die Unbekannte betrat zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr die Garage in der Straße "Gabelberg" und flüchtete im Anschluss unerkannt mit dem E-Bike der Marke "Cube", Typ Stereo Hybrid 120 Race 625. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brackenheim, Telefon 07135 6096, zu melden.

Möckmühl: Mit über 1,3 Promille Unfall verursacht

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, kam ein 43-Jähriger am späten Donnerstagabend bei Möckmühl mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Der Mann war mit seinem Audi gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße 2024 von Möckmühl in Richtung Reichertshausen unterwegs, als er zunächst im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 2137 eine Verkehrsinsel überfuhr und zwei Verkehrsschilder beschädigte. Anschließend kam er geradeaus von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Böschung am Fahrbahnrand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Audi-Fahrer fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte im Anschluss einen Wert von über 1,3 Promille. Aus diesem Grund musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des 43-Jährigen wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

