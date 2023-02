POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: An Reifen manipuliert - Zeugen gesucht Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem in den vergangenen Wochen gleich zwei Mal der Reifen eines Pkws in Bad Mergentheim platzte. Der Fahrer stellte sein Auto am 11. Januar sowie am 27. Januar auf dem P+M-Parkplatz in der ...

mehr