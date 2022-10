POL-OH: Alleinunfall auf A 66 bei Neuhof

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und einer leichtverletzten Person Sachschaden in Höhe von ca. 13.000,- Euro und eine leichtverletzte Person lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit drei Beteiligten am Samstagmittag (01.10.) auf der A 7 bei Fulda. Eine 29-jährige aus dem Wartburgkreis wollte mit ihrem Renault Scenic an der Anschlussstelle Fulda-Nord auf die Autobahn in südlicher Richtung ...

