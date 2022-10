Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - In der Zeit von Donnerstag, 29.09. um 16 Uhr bis Freitag, 30.09. um 13 Uhr wurde eine geparkte Sattelzugmaschine der Marke Scania auf dem Gelände einer Firma in der Hermann-Kirchner-Straße aus unbekannter Ursache durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Niederaula - Am Donnerstag, 29.09. gegen 17:40 Uhr parkte ein 61-jähriger Fahrer aus Ludwigsau seinen VW Transporter im Bereich der Straße Im Wiesental. Kurz nach Verlassen geriet das Fahrzeug selbstständig ins Rollen und kollidierte mit der Front in einen dort geparkten BMW einer 68-jährigen Frau aus Niederaula. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 1200 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Samstag, 01.10. in der Zeit von 21:10 Uhr bis 21:30 Uhr wurde der geparkte PKW Kia einer 21-jährigen Hersfelderin in der Straße An der Obergeis durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Freitag, 30.09. gegen 11 Uhr befuhr eine 69-jährige Frau aus Eisenach mit ihrem PKW Opel die Einfahrt eines Parkhauses in der Straße An der Obergeis und kollidierte hierbei aus bislang unbekannter Ursache mit einem dort angebrachten Feuerlöschkasten. Zunächst entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. Der Schaden am Löschkasten beträgt circa 150 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Berichterstatter: Huth, POK - Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfälle

Bebra - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 30.09.2022 in der Zeit von 18.45 Uhr bis 20.35 Uhr. Eine 39-jährige Frau aus Bebra hatte ihren Pkw auf dem Parkplatz des Möbelgeschäfts Jysk in der Bismarckstraße 7 abgestellt. Vermutlich beim Rückwärtsausparken stieß ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Pkw der Bebranerin und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623/9370 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Gem. Bebra-Asmushausen - Ein 20-jähriger Mann aus Nentershausen befuhr am 01.10.2022 gegen 20.15 Uhr die B 27 in Fahrtrichtung Bebra. In den Kurven bei Asmushausen lief auf einmal ein Fuchs auf die Fahrbahn. Hierdurch erschrak der junge Mann und lenkte seinen Pkw in den rechten Straßengraben. Hierbei beschädigte er auch noch drei Leitpfosten im Wert von 75,- Euro. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000,- Euro.

(Berichterstatter: PHK Möller - Polizeistation Rotenburg)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

