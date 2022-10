Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 28-Jähriger weicht Reh aus und prallt gegen Baum - Führerschein sichergestellt

Fulda (ots)

Am Freitag (30.09.) ereignete sich gegen 19.55 Uhr auf der Landstraße zwischen den Ebersburger Ortsteilen Weyhers und Ried ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 28 - jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda befuhr mit seinem Pkw BMW die Strecke in Richtung Ried. Aufgrund von Wildwechsel durch ein Reh, versuchte der junge Mann, dem Tier auszuweichen. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Letztendlich prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Abklärung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Schaden von geschätzten 15.000 Euro. Durch die Polizei Fulda wurde festgestellt, dass bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer offenbar verkehrsbeeinflussende Substanzen vorlagen, so dass entsprechende Maßnahmen und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Gegen den Beschuldigten wurde aufgrund der Ungeeignetheit zur Teilnahme am Straßenverkehr korrespondierend mit dem Verkehrsfall ein Strafverfahren eingeleitet. Vor Ort eingesetzt waren neben der Polizei die örtliche Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mit Notarzt. Die Landstraße musste vorübergehend voll gesperrt werden.

(PP Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Hohmann)

