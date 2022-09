Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Fulda

Fulda (ots)

Am 30.09.2022, 06:51 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Künzeller mit seinem Fahrrad die Künzeller Straße in Fulda in Richtung Innenstadt. Ein 31-jähriger Mann aus Petersberg befuhr mit einem Firmenkleinbus und Anhänger die Künzeller Straße in gleiche Richtung. Beim Vorbeifahren an dem Radfahrer schätzte der Fahrer des Kleinbusses den seitlichen Abstand zum Radfahrer falsch ein. Mit einem überstehenden Teil der Ladung auf dem Anhänger touchierte er den Radfahrer. Dieser kam zu Fall und zog sich Kopfverletzungen zu. Der Radfahrer wurde zur stationären Behandlung mit einem RTW ins Klinikum Fulda verbracht.

(Berichterstatter: Polizeistation Fulda, Holland-Letz, PHK)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell