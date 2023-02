Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Schöntal-Berchingen: Diesel abgepumpt und gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten mehrere hundert Liter Diesel aus einem in Schöntal-Berchingen geparkten Lkw. Zwischen Dienstag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 6.50 Uhr begaben sich die Täter zu dem Laster, der auf dem Schotterparkplatz am alten Bahnhof in der Industriestraße abgestellt war und machten sich an diesem zu schaffen. Nachdem sie das Tankschloss aufgebrochen hatten, pumpten sie circa 500 Liter Diesel aus dem Fahrzeug. Anschließend machten sie sich mit dem Treibstoff aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeiposten Krautheim, Telefon 06294 234, zu melden.

Öhringen: Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 37-Jähriger hatte es am Mittwochnachmittag eilig und raste über die Landesstraße 1045 bei Öhringen. Gegen 15.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Motorrad die Landesstraße zwischen Sindringen und Ohrnberg. Dabei hatte er teilweise knapp 200 km/h bei erlaubten 100 auf dem Tacho. Das Fahrverhalten beobachteten Polizeibeamte der Verkehrspolizei in einem zivilen Streifenwagen. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Mann in Baumerlenbach angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung des Führerscheins stellten die Polizisten fest, dass der Mann die notwendige Fahrerlaubnis zum Fahren eines Kraftrades nie besaß und den Autoführerschein bereits vor 19 Jahren abgeben musste. Der 35-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Einziehung des Motorrads als Tatmittel wird im Rahmen des Strafverfahrens geprüft.

