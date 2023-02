Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: E-Bike auf Schulgelände entwendet - Zeugen gesucht

Ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro entwendete eine bisher unbekannte Person am Mittwochmittag in Heilbronn. Die 17-jährige Besitzerin des Fahrrades hatte es gegen 13 Uhr, mit einem Schloss gesichert, auf dem Gelände einer Schule in der Karlsstraße abgestellt. Als sie gegen 16.15 Uhr zu ihrem E-Bike zurückkehrte, lagen nur noch das zerstörte Schloss und der Fahrradhelm vor Ort. Von dem Fahrrad fehlte jede Spur. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Bad Rappenau: Acht Autos aufgebrochen - Wer hat was gesehen?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach eine bisher unbekannte Person acht Autos in Bad Rappenau auf. In der Jahnstraße machte sich der Täter oder die Täterin an einem Audi Q2 zu schaffen und entwendete einen Geldbeutel. Ein Citroen wurde in der Straße "Am Gromberg" Ziel des Autoaufbrechers und in der Rohräckerstraße wurde die Scheibe eines Fiats eingeschlagen. Die Scheiben von gleich fünf Fahrzeugen schlug die unbekannte Person in der Johann-Strauß-Straße ein. Bei allen Taten stahl der Täter oder die Täterin Bargeld und andere Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 entgegen.

