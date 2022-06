Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in einer Tiefgarage in Frankfurt Niederrad

Frankfurt am Main (ots)

Am frühen Morgen des 23.06.2022 kam es aus unklarer Ursache zu einem Feuer in einer Tiefgarage im Mainfeld 42 in Frankfurt Niederrad.

Um 06:52 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Hinweis Feuerschein in der Tiefgarage alarmiert, aufgrund der Örtlichkeit wurde ein größeres Aufgebot an Einsatzmitteln entsandt. Die ersten Einheiten trafen bereits zwei Minuten nach Alarm an der Einsatzstelle ein und bestätigten das ein PKW in der Tiefgarage brannte. Es wurde umfangreiche Lösch-, Such- und Entrauchungsmaßnahmen eingeleitet, hierfür wurden unter anderem Großventilatoren und Lüfter eingesetzt.

Der Brand war gegen 07:30 Uhr gelöscht, die Einsatzmaßnahmen zogen sich bis 08:20 Uhr hin.

Es gab keine Verletzten, die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 16 Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort.

Die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden, die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

