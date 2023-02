Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: 18-Jähriger von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Am Sonntag, gegen 16 Uhr, wurde in Lauffen am Neckar ein 18-Jähriger von einem Hund gebissen. Der junge Mann saß zusammen mit einer 15-Jährigen auf einer Bank auf dem Kiesplatz zwischen einer Wiese und einem Spielplatz, als zunächst ein schwarzes Auto auf den dortigen Parkplatz fuhr. Der Fahrer des PKWs stieg aus und ließ seinen schwarzen Hund, der Ähnlichkeit mit einem Labrador gehabt haben soll, aus dem Fahrzeug. Das Tier soll dann direkt auf die beiden Jugendlichen zugekommen sein. Zunächst ließ sich der Hund von beiden streicheln und stieg mit seinen Vorderpfoten auf die Bank. Der 18-Jährige streichelte den Hund weiter, bis dieser unvermittelt zugebissen haben soll. Durch den Biss wurde der junge Mann im Gesicht, an Ober- und Unterlippe, verletzt. Der bisher unbekannte Hundehalter lud seinen Hund nach dem Vorfall direkt wieder ins Auto und fuhr davon. Da der Verletzte, aufgrund der Schmerzen, sehr laut schrie, ist davon auszugehen, dass der Hundebesitzer den Vorfall bemerkt hat. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - 20 bis 35 Jahre alt - 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß - Eher schlank - Er trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Kapuzenjacke, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls mehrere Personen auf dem Kiesplatz aufhielten, sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Hund oder dem Hundehalter machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

