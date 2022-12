Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe haben es auf Katalysatoren abgesehen #polsiwi

Siegen-Weidenau / Siegen-Geisweid (ots)

In den letzten Wochen ist es wieder vermehrt zu Diebstählen von Katalysatoren gekommen. Allein zwischen dem 29.11. und dem 05.12. kam es im Parkplatzbereich der Stahlwerkstraße zu mindestens drei Fällen. Das Besondere an diesen Taten: Sie fanden alle tagsüber / am Abend statt. In allen Fällen flexten der oder die unbekannten Täter den Katalysator vom Fahrzeug ab. Am 05.12. lag der Tatzeitraum zwischen 13:00 und 22:00 Uhr. Betroffen war hier ein BMW. Am 29.11.lagen die Tatzeiten zwischen 07:00 und 16:00 Uhr (betroffen ein BMW) und zwischen 13:40 und 16:15 Uhr (VW Golf). Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen zu den vorgenannten Fällen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden. Sollten Sie Zeuge eines aktuellen Diebstahls werden, wählen Sie den Notruf der Polizei 110.

