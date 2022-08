Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Seniorin übergibt hohe Summe Bargeld - Polizei sucht mit Phantombild nach Abholerin - #polsiwi

Siegen (ots)

Eine 73-Jährige hat am 22. April in Siegen eine fünfstellige Summe Bargeld an Betrüger übergeben. Die Übergabe fand in der Emilienstraße statt.

Zuvor hatte sich der angebliche Sohn bei der Seniorin gemeldet und davon berichtet, dass er einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat. Er würde nun Bargeld für die Kaution bei der Staatsanwaltschaft benötigen, um eine Untersuchungshaft zu umgehen. Die 73-Jährige besorgte sich schließlich das Geld und machte sich auf den Weg in die Emilienstraße. Dort nahm eine unbekannte Täterin den Umschlag entgegen. Anschließend flüchtete sie unerkannt.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Abholerin bislang noch nicht identifiziert werden. Nun fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach der Täterin.

Die Fahndung, eine Personenbeschreibung, sowie das Phantombild gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/84472

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet um Hinweise unter der 0271/7099-0.

