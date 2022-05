POL-BO: Verkehrsunfall - Polizei sucht junge Radfahrerin

Bochum (ots) - Am gestrigen 18. Mai, gegen 12.50 Uhr, kam es an der Dorstener Straße in Bochum zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Herne fuhr auf dem Radweg in Richtung Innenstadt und stieß nach derzeitigem Stand im Bereich der Gustavstraße mit seinem Lenker gegen einen Ampelmast. Er stürzte und wurde schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein ...

mehr