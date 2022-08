Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht dunklen Pkw #polsiwi

Hilchenbach-Vormwald (ots)

Am frühen Freitagmorgen (29.07.2022) ist es gegen 05:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B 508, zwischen Vormwald und der Kronprinzeneiche, gekommen.

Ein Lkw der Marke Mercedes befuhr die B 508 in Fahrtrichtung Kronprinzeneiche. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Lkw in einer Linkskurve von einem dunklen Pkw überholt. Da Gegenverkehr herrschte, musste der Fahrer des Lkw nach rechts ausweichen, um eine Kollision der beiden anderen Fahrzeuge zu vermeiden. Der Lkw geriet durch das Ausweichmanöver in die Leitplanke und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zur Unfallzeit auf der B 508 unterwegs waren, werden gebeten, sich unter der 02732/909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell