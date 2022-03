Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 09. März 2022

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Offenbach (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall in Wohnung: Wer kennt die beiden abgebildeten Personen? Fall bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" zu sehen - Rödermark / Offenbach

(lei) Nach einem Raubüberfall auf ein Ehepaar in deren Wohnhaus in der Geranienstraße in Ober-Roden am 1. März 2021 (das PP Südosthessen berichtete) fahnden die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei Offenbach nun öffentlich nach den weiterhin unbekannten Tätern. Zwei Männer hatten sich damals unter dem Vorwand, ein Paket zustellen zu wollen, nach Klingeln an der Haustür gewaltsam unter Vorhalt einer Schusswaffe Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft, die Hausbewohner überwältigt und anschließend gefesselt. Nachdem sie sich etwa eine halbe Stunde in dem Haus aufgehalten und dieses durchsucht hatten, flüchteten sie mit zahlreichen Wertgegenständen, verpackt in einer weißen Tüte, in Richtung Schweriner Straße. Bei dem Raubgut handelte es sich vornehmlich um hochwertige Einzelstücke namhafter Luxusuhren sowie Schmuck mit einer Gesamtsumme im sechsstelligen Bereich (zwei Fotos mit Übersichten der Uhren sind beigefügt).

Anhand der Auswertung einer am Tatort vorhandenen Videoüberwachungsanlage konnte im Nachgang festgestellt werden, dass zusätzlich zu dem damals erwähnten Räuber-Duo noch ein dritter Täter beteiligt war, der auf der Straße gegenüber des Hauses offenbar "Schmiere" stand. Da alle drei Personen trotz umfangreicher Ermittlungen bislang noch nicht identifiziert werden konnten, gehen die Ermittler nun den nächsten Schritt, indem sie sich mit den beigefügten Videoüberwachungsbildern an die Bevölkerung wenden und diese um Mithilfe bei der Fahndung bitten. Auf den Lichtbildern sind die beiden Täter zu sehen, die ins Haus eingedrungenen waren (Anmerkung: Ein Bild des "Schmierestehers" ist aufgrund der Bildqualität für eine Veröffentlichung nicht geeignet).

Von den drei Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Unbekannter Täter 1:

- männlich - 30 bis 45 Jahre alt - 1,80 bis 1,85 Meter groß - kräftige Statur - sprach Russisch - rot-gelbe DHL-Jacke - dunkle Hose - dunkle Wollmütze - schwarz/weiße Turnschuhe - medizinischer Mund-Nasen-Schutz - Latexhandschuhe - trug fingiertes Paket (dieses nahmen die Täter anschließend auch wieder mit)

Unbekannter Täter 2:

- männlich - 30 bis 45 Jahre alt - 1,70 bis 1,75 Meter groß - normale Statur - sprach Russisch und Deutsch - dunkle Wollmütze - dunkle Kleidung - weiße Maske (vermutlich FFP2-Maske) - schwarz/weiße Turnschuhe - Latexhandschuhe

Unbekannter Täter 3 ("Schmieresteher"):

- männlich - 1,75 bis 1,85 Meter groß - dunkle Wintermütze - weiße Maske (vermutlich FFP2-Maske) - beige Jacke - graue Hose/Jeans - dunkle Schuhe

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei fragen nun:

- Wer kann Hinweise zu den beiden abgebildeten Personen sowie der dritten Person (ohne Bild) geben? - Wer hat diese auf der Flucht beobachtet? - Wer kann Hinweise zum Verbleib der geraubten Uhren geben? Wo sind die diese gegebenenfalls zum Kauf angeboten worden? - Wo sind die drei Personen noch aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K11 Offenbach) unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Die Fahnder schreiben den Tätern ferner einen Raubüberfall zu, der sich wenige Wochen zuvor, am 1. Februar 2021, in Offenbach-Bieber ereignete und ähnlich gelagert war (hierüber berichte das PP Südosthessen ebenfalls). Auch hier drangen zwei Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe in ein Wohnhaus ein, fesselten die Bewohner und nahmen Bargeld mit. Auffällig dabei war zudem, dass einer der Täter ebenso eine rot-gelbe Paketdienstleisterjacke trug.

Gut ein Jahr nach der Tat wird der Fall von Ober-Roden am kommenden Mittwoch, 16. März 2022, auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" thematisiert.

Hinweise:

- Dieser Meldung sind Bilder der beiden ins Haus eingedrungenen Täter sowie der hieraus geraubten Uhren beigefügt (Quelle: PP Südosthessen / privat)

- Bei Rückfragen von Medienvertreter bitten wir um Kontaktaufnahme mit der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt

Offenbach, 09.03.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell