POL-DEL: Polizei Delmenhorst, Stadtgebiet: Fahren ohne Fahrerlaubnis; Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots) - In der Zeit vom 12.05.2022, 17:00 Uhr bis zum 13.05.2022, 07:30 Uhr, ist es in Großenkneten/OT Ahlhorn im Buchenweg zu einem Diebstahl eines blauen Rüttelstampfers gekommen. Zum Wert können keine Angaben gemacht werden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

