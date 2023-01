Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brennendes Altpapier

Germersheim (ots)

Durch den Brand eines mit Altpapier gefüllten Mülleimers kam es am Sonntagnachmitttag am Einkaufszentrum in der August-Keiler-Straße zu einer starken Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Wer das Feuer verursacht hat, ist derzeit unbekannt. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden

