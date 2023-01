POL-PDLD: Körperverletzung unter Arbeitskollegen

Germersheim (ots) - In der Nacht zum Samstag kam es in Germersheim zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten sich über die Kellertür Zutritt zu einem Mehrparteienhaus zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch die Täter nichts entwendet. Erst wenige Tage zuvor wurde bereits in der Bismarckstraße in Germersheim eine Heizungsanlage aus dem Keller eines Mehrparteienhauses entwendet. ...

