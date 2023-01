Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schnäppchen kommt Fahrzeugführer teuer zu stehen

B10/Landau (ots)

Am gestrigen Vormittag (28.01.2023, 11:30 Uhr) befand sich der Fahrer eines Pick-up Trucks auf dem Heimweg, nachdem er sich in einem Supermarkt dank eines attraktiven Angebotes mit nahezu 40 Getränkekisten eindeckte und diese auf der Ladefläche verstaute. Da nicht nur bei den Getränkekisten, sondern offenbar auch an der Ladungssicherung gespart wurde, fielen an der Überleitung von der A65 auf die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens zahlreiche Kisten von der Ladefläche. Zum Unmut des Fahrzeugführers lief das Gebräu auch in die Fahrgastzelle, da die Getränkekisten die Heckscheibe des Fahrzeugs durchschlugen.

Während der Absicherungsmaßnahmen und Fahrbahnreinigung vor Ort kam es zu einem Auffahrunfall, da eine Verkehrsteilnehmerin sich mehr für die Reinigungsarbeiten als für das Verkehrsgeschehen vor ihr interessierte.

