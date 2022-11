Polizei Wuppertal

POL-W: W Folgemeldung: Verfolgungsfahrt in Wuppertal - Polizei sucht Fahrradfahrer und Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Donnerstag (24.11.2022, 14:35 Uhr) kam es in Ronsdorf zu einer Verfolgungsfahrt. Im Rahmen des integrativen Fahndungs- und Kontrolltages entzog sich ein Opel Insignia einer Verkehrskontrolle (siehe Pressemeldung vom 25.11.2022, 12:01 Uhr: W/RS/SG Fahndungs- und Kontrolltag im bergischen Städtedreieck - Fahrzeugführer flüchtet vor Kontrolle). Während der Verfolgungsfahrt fuhr der flüchtige Opel mehrfach in den Gegenverkehr und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. An der Einmündung Erbschlöer Straße zur Straße In der Krim musste der Opel einem, aus der Straße In der Krim kommenden, Radfahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei bittet den genannten Radfahrer sowie Zeugen und Hinweisgeber, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fluchtfahrzeug gefährdet wurden, sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. (ar)

