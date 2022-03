Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Schwarzer Ford Tourneo beschädigt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (3. März 2022) zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Ford Tourneo Custom, der auf einem Parkplatz an der Lindenallee abgestellt war. Am vorderen linken Kotflügel des Van konnte ein Unfallschaden festgestellt werden. Die Besitzerin erstattete Anzeige, weil sich niemand bei ihr gemeldet hatte. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß pflichtwidrig entfernt, obwohl er die Halterin oder die Polizei hätte informieren müssen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 - 1250. (ms)

