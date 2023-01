Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines Einfamilienhauses

Albersweiler (ots)

Am 29.01.2023 kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Albersweiler. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Keller zu einem Brandausbruch, woraufhin sich das Feuer schnell bis in das Obergeschoss ausbreitete. Die Bewohner bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten sich unverletzt aus dem Anwesen retten. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 06:00 Uhr am Morgen an. Nach erster Einschätzung beläuft sich der Sachschaden auf ca. 100.000 Euro.

