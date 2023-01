Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrräder entwendet

Landau (ots)

Am 28.01.2023 kam es zwischen 11:30 Uhr und 13:15 Uhr zu gleich zwei Diebstählen an/von Fahrrädern. Die Fahrräder (ein Mountainbike und ein E-Bike) waren an den Fahrradständern des Hauptbahnhofs in Landau verschlossen abgestellt. An einem Fahrrad wurde der Vorderreifen entwendet. Das andere Fahrrad wurde, bis auf den Vorderreifen, komplett entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau per Mail (pilandau@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06341 287-0) entgegen.

