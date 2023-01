POL-PDLD: Siebeldingen - Verdächtige Person unterwegs

Landau (ots) - Bei einer Schulwegkontrolle am Freitagmorgen an der Queichheimer Grundschule unterließen es Eltern in vier Fällen ihre Kinder im Fahrzeug anzuschnallen. Ein Kind war mit einem unbeleuchteten Fahrrad unterwegs und ein weiterer Autofahrer sicherte seine Ladung nicht richtig. Bei einer weiteren Kontrolle am Vormittag in den Grabengärten in Landau ergaben sich ein Gurtverstoß, viermal wurde mit dem Handy ...

mehr