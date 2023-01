POL-PDLD: Knittelsheim - Laserkontrollen

Zeiskam (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Zeiskam aus bislang unbekannten Gründen zu einer Verpuffung. Die beiden 59 und 63 Jahre alten Bewohner der Wohnung wurden hierbei verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei kam vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle ...

