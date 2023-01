Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Überfall auf ein Sportwettengeschäft in Wörth

Landau (ots)

Am Mittwoch, den 25.01.2023 gegen 21:00 Uhr, betrat ein maskierter männlicher Täter ein Sportwettengeschäft in Wörth am Rhein und bedrohte einen Angestellten vermutlich mit einer Schusswaffe. Währenddessen betrat ein zweiter, ebenfalls maskierter Täter das Geschäft und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Täter wurden bei der Tatausführung scheinbar gestört, weshalb sie von ihrem Vorhaben abließen. Sie flüchteten anschließend unerkannt und ohne Beute.

Bei den Tätern soll es sich um zwei jüngere Männer mit hellen Hosen, dunkler Jacke und Handschuhen gehandelt haben.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

